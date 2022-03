Saint-Ouen (AFP). Un homme en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat évité de Villejuif

Un homme de 27 ans a été interpellé dimanche à Saint-Ouen, au nord de Paris, et placé en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat évité contre au moins une église de Villejuif et d'éventuelles complicités dont a pu bénéficier Sid Ahmed Ghlam. Il a été interpellé dimanche matin à son domicile dans un petit immeuble rose de quatre étages d'un quartier populaire situé à quelques centaines de mètres du périphérique parisien et des puces de Clignancourt, selon une source policière. Une source judiciaire a confirmé qu'une garde à vue était en cours. Depuis l'arrestation fortuite de Ghlam dimanche 12 avril, les enquêteurs tentent d'identifier les soutiens dont semble avoir bénéficié le suspect, connu des services de renseignement depuis le printemps 2014 pour s'être radicalisé. Ils cherchent notamment à déterminer le degré d'implication éventuelle de l'homme interpellé, dont l'ADN a été identifié sur une brosse à cheveux découverte au domicile parisien de Sid Ahmed Ghlam, selon une source proche du dossier, confirmant une information de M6. A ce stade, "on ne sait pas s'il est complice", a confié cette source. Une jeune femme de l'entourage de Ghlam, interpellée mercredi à Saint-Dizier (Haute-Marne), où il a vécu, a fait deux jours de garde à vue, avant d'être remise en liberté. Arrêté dimanche 12 avril, l'Algérien de 24 ans a, lui, été mis en examen et placé en détention provisoire, vendredi soir. Il est notamment soupçonné d'avoir projeté des attaques contre au moins une église et d'avoir assassiné dimanche dernier à Villejuif (Val-de-Marne) Aurélie Châtelain, une femme de 32 ans dont le corps avait été retrouvé dans sa voiture, qu'il a peut-être cherché à lui voler. Les services d'enquête soupçonnent son projet d'attentat d'avoir été "télécommandé à distance" par "un ou de mystérieux" hommes établis vraisemblablement en Syrie et lui ayant "ordonné clairement" de frapper des églises. - Voiture volée - Pour le Premier ministre Manuel Valls, qui a évoqué "une commande () pour cibler une église", "ce type d'individu n'agit pas seul". Ces commanditaires présumés ont notamment indiqué à Sid Ahmed Ghlam où et comment se procurer les armes découvertes lors de son arrestation, selon des sources policières. L'importance de l'arsenal - quatre fusils d'assaut kalachnikov, un pistolet, un revolver, un gilet pare-balles, un gilet tactique - pose la question de savoir s'il comptait agir avec d'autres complices. Les donneurs d'ordres présumés lui ont notamment indiqué où trouver les clés d'une voiture volée, stationnée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et dans laquelle il aurait récupéré tout ou partie de l'arsenal. Elle a été retrouvée mercredi par les enquêteurs. L'ancien étudiant en informatique s'est blessé par balle, sans doute au moment où Aurélie Châtelain a été tuée à Villejuif, pensent les enquêteurs, et il a provoqué lui-même son arrestation en appelant les secours. Un "signe" de Dieu, pour le père Philippe Louveau, le curé de l'église Saint-Cyr-Sainte-Julitte de Villejuif, située à quelque centaines de mètres de là et cible présumée de Sid Ahmed Ghlam. "Nous pensons qu'il n'est pas tout à fait étranger à ce que les médias qualifient de hasard ou de coup de chance", a lancé le prêtre aux 300 fidèles venus assister à la messe dominicale, en comparant Aurélie Châtelain à un "rempart innocent, placé () entre un terroriste" et eux. A Caudry (Nord), d'où elle était originaire, environ 3.000 personnes se sont rassemblées dimanche devant la mairie, ornée sur son fronton d'un portrait de la jeune femme, pour lui rendre hommage.

