Londres (AFP). Angleterre: Arsenal entre le marteau Chelsea et l'enclume Manchester

Arsenal reçoit Chelsea dimanche (17h00) autant pour retarder l'officialisation du titre des Blues que pour protéger une 2e place convoitée par les deux clubs de Manchester, United et City, dans le cadre de la 34e journée de Premier League. Dauphins avec 10 points de retard sur leurs rivaux londoniens (76 contre 66), le titre semble inaccessible pour les Gunners, même en cas de victoire. Mais les trois points seraient précieux pour éviter un retour de United, à une longueur, et City, à deux. Une chose est sûre, si les Blues s'imposent à l'Emirates, puis mercredi à Leicester, la messe sera dite et Mourinho offrira à son équipe son 5e sacre national, le premier depuis 2010. Avant de se déplacer dans le nord de la capitale, il n'aura pas échappé au Portugais que son rival français, qui avait physiquement répondu à l'une de ses provocations à l'aller (2-0), ne l'a jamais battu en 12 matches. Pas plus que les Gunners n'ont battu les Blues depuis sept rencontres, dont cinq soldées par des défaites. Pour compléter la sinistrose, Arsenal reste sur quatre matches sans marquer contre cet adversaire. - 'Pas un duel entre les entraîneurs' - "Avant toute choses, on n'a pas toujours perdu ces 12 matches, fait valoir Arsène Wenger. Plusieurs fois on a été tout proche de les battre. Ce n'est pas un duel entre les entraîneurs mais entre les équipes. Là on est sur une bonne série". Effectivement, ses Gunners, même s'ils n'ont pas été très convaincants en demi-finale de "Cup" contre Reading (2-1 a.p.), peuvent enregistrer une 10e victoire d'affilée. "On a passé avec succès plusieurs tests récemment. Là, c'en est un autre. Il y a une semaine, il y a eu un tournant quand Manchester United n'a pas battu Chelsea. Chelsea a son avenir entre les mains. Ce qu'on peut juste faire, c'est se rapprocher d'eux et on a une occasion à domicile. On veut la saisir". Peu tranchant contre Reading, Arsenal a au moins pu reposer certains éléments comme Giroud, 10 buts en 12 matches, ou en relancer d'autres comme Debuchy ou Sanchez, auteur d'un doublé. Welbeck n'a lui pas marqué des points. Pas plus que Mertesacker derrière qui pourrait encore être remplacé par Gabriel. En face, la principale incertitude consiste à savoir si Diego Costa, absent depuis le 4 avril, pourra revenir et se mêler à la lutte pour le titre de meilleur buteur alors que le duo Agüero-Kane (20 buts) le devance actuellement d'une longueur. Et si la réponse est non pour Costa, Rémy étant encore forfait, Drogba enchaînera une 3e titularisation. - Fabregas revient à l'Emirates - Côté forme, l'équipe de "Mou", qui a remporté seulement cinq matches sur 12 entre mi-janvier et mi-mars, semble enfin en avoir fini avec un hiver interminable. Elle a ainsi gagné ses quatre dernières rencontres, mais aucune par plus d'un but d'écart. "Ce qui compte, c'est ce que je ressens, a tranché Mourinho avant de s'expliquer. Pas ce que les gens pensent ou disent. Progressivement, on a perdu notre équilibre. Quand vous perdez certains joueurs importants, votre équipe perd certaines de ses qualités. Ce changement en est la conséquence". Sa défense est en revanche redevenue imperméable depuis 226 minutes et MU est le dernier en date à s'est cassé les dents dessus (1-0). Histoire de donner du piment à un derby qui n'en manque déjà pas, celui-ci verra également le retour à l'Emirates de Cesc Fabregas. Révélé par les Gunners et adulé entre 2003 et 2011, l'Espagnol porte désormais les couleurs adverses après un passage par Barcelone.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire