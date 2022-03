Hébron (Territoires palestiniens) (AFP). Deux Palestiniens tués par des militaires israéliens à Jérusalem et Hébron

Deux jeunes Palestiniens ont été tués par les forces de sécurité israéliennes en moins de 24 heures à Jérusalem et Hébron a annoncé samedi la police israélienne, qui leur attribue des attaques contre des policiers. Les attaques menées par des assaillants isolés munis d'un couteau se sont multipliées depuis octobre dans les Territoires palestiniens et en Israël. Près du tombeau des Patriarches à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, un Palestinien a été tué après avoir poignardé un policier, a annoncé la police israélienne. L'homme identifié par des médias palestiniens comme étant Assad al-Salayma, était âgé de 20 ans. Il est décédé de ses blessures pendant son transport vers l'hôpital à Jérusalem, a indiqué la porte-parole de la police, Louba Samri, ajoutant que le policier, poignardé à la tête et à la poitrine, est dans un état stable. Hébron, plus grande ville de Cisjordanie, est une poudrière où environ 700 colons juifs vivent au beau milieu de plus de 200.000 Palestiniens, sous la protection des forces de sécurité israéliennes. Quelques heures plus tôt, un autre Palestinien de 17 ans a été tué après avoir tenté de poignarder des policiers israéliens à un point de contrôle à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville occupée et annexée par Israël, selon la police. Des heurts ont éclaté dans son quartier d'origine, al-Tur, sur le Mont des oliviers à Jérusalem-Est, où une grève générale a été déclarée, poussant de nombreux magasins à baisser leurs rideaux. L'adolescent a été abattu par balle à un check-point de la police après avoir attaqué au couteau des policiers à un autre barrage à proximité, a indiqué cette source. La police israélienne a diffusé une photo montrant un couteau et un hachoir qu'elle a présentés comme ceux que l'assaillant palestinien avait en main. Aucun personnel de sécurité n'a été blessé, selon la porte-parole de la police. Le Palestinien a été identifié comme étant Ali al-Ghannam par une association locale de Jérusalem-Est, selon qui le père du jeune homme a été convoqué par la police pour identifier son fils. La police lui a indiqué que le corps lui serait rendu à condition que seul un nombre limité de personnes participent à l'enterrement, ajoute l'association, une procédure habituellement imposée par les autorités israéliennes aux familles d'auteurs d'attaques. Comme à chaque fois qu'un Palestinien est abattu par la police ou l'armée israélienne, des affrontements ont éclaté dans son quartier d'origine. De jeunes Palestiniens ont lancé des pierres sur des policiers israéliens, qui ont répondu par des tirs de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc, a rapporté un correspondant de l'AFP. Selon lui, plus de 25 Palestiniens ont été évacués pour être soignés. Un policier a été touché à la tête par une pierre, selon la porte-parole de la police. Les tensions dans la Ville sainte, toujours latentes, ont atteint un niveau rarement égalé au début de l'été après que des Israéliens, juifs extrémistes, aient brûlé vif un adolescent palestinien de Jérusalem-Est pour venger l'enlèvement et l'assassinat de trois jeunes Israéliens en Cisjordanie occupée. Le cycle des violences, qui a culminé avec l'offensive israélienne sur la bande de Gaza durant l'été, a ensanglanté Jérusalem où plusieurs attentats ont eu lieu ainsi que des mesures de représailles de la part des forces de sécurité.

