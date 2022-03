Paris (AFP). Ligue 1: le PSG prend rendez-vous avec l'histoire

Oubliée la Ligue des champions: le Paris SG a pulvérisé Lille 6 à 1 samedi, prenant provisoirement la tête de la L1, avec la perspective d'un triplé historique, puisqu'il n'y a plus qu'à ajouter le championnat et la Coupe de France (finale le 30 mai contre Auxerre) à la Coupe de la Ligue déjà gagnée. . Un PSG-Metz décisif mardi Il ne fallait pas arriver en retard au Parc des Princes samedi. Maxwell a ouvert le score dès la 27e seconde (selon le défilé images de Canal+, diffuseur du match), soit la deuxième meilleure performance de la saison après le but au bout de 20 secondes d'André-Pierre Gignac à Evian en septembre (le record en première division française remonte à 1992 avec un but après 8 secondes signé Michel Rio). Ont suivi un triplé d'Ezequiel Lavezzi (le premier en club en championnat dans sa carrière européenne) et un doublé d'Edinson Cavani. Soit un festival des deux joueurs que Laurent Blanc avait recadré à la trêve hivernale quand ils avaient séché la reprise en prolongeant leurs vacances. Au classement, le PSG devient leader provisoire avec 68 points (différence de buts +35) devant Lyon, 65 points (différence de buts +37), qui joue dimanche soir en clôture de la 34e journée à Reims. La lutte est serrée pour le titre entre PSG et OL, mais le club de Nasser Al-Khelaïfi possède un atout majeur, avec un match en retard de la 32e journée à jouer mardi prochain au Parc des Princes contre le relégable Metz. Alors que Zlatan Ibrahimovic sera encore suspendu mardi pour sa fameuse bordée d'insultes et que l'état de santé de Thiago Silva, en tribunes samedi, est toujours flou, sont venues cependant s'ajouter de nouvelles blessures du gardien Salvatore Sirugu et de Serge Aurier. Un petit mot de René Girard, entraîneur du Losc ? "On a été inexistant". . Bastia crucifie Evian le Paris SG prend rendez-vous avec l'histoireC'était le choc entre deux concurrents directs dans la lutte pour le maintien. Et Evian/Thonon-Bastia a tenu toutes ses promesses, avec des rebondissements et un succès des Corses 2 à 1. Bastia fait la bonne opération et atteint 40 points. Evian est 18e et premier relégable, avec 37 points. A la 19e place, on trouve Metz, qui menait au score et a concédé le nul à Bordeaux 1 à 1. Et la bande à Florent Malouda doit maintenant jouer un match en retard contre le PSG mardi au Parc des Princes. Lens, dernier, se dirige lentement vers la Ligue 2, avec un match qui s'annonce ardu dimanche (17h) contre Monaco, 3e. Dimanche, il y aura aussi une affiche plus équilibrée avec Saint-Etienne qui reçoit Montpellier, pour un duel qui sent l'Europe. Pour en revenir au bas du classement, Toulouse a mal géré la réception de Nantes 1 à 1. Le TFC, 14e avec 39 points, n'est qu'à deux longueurs seulement de la zone de relégation. Dans le ventre mou, Rennes a battu Nice 2 à 1. Un but à retenir samedi soir ? Sans doute celui de Claudio Beauvue, "goleador" de Guingamp, qui ressemble à une longue transversale traître qui a trompé Rémy Vercoutre, le gardien de Caen (score final 2-0). Résultats de la 34e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Marseille - Lorient 3 - 5 samedi

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire