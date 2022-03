Une bande de malfaiteurs démantelée en Normandie

Tôt mardi matin, 141 policiers et militaires ont procédé à l'interpellation de 22 personnes et à la perquisition de leur domicile.

A l'issue de 96 heures de garde à vue pour 17 des 22 personnes interpellées, 12 d'entre elles ont été mises en examen et 10 placées en détention provisoire, précise le communiqué.

Pratique du homejacking en série

En cours d'enquête et après les interpellations, plusieurs objets et véhicules provenant des vols ont été découverts, ainsi que deux kilos de résine de cannabis chez l'un des auteurs et une arme de poing chez un second, indique le texte. Outre des cambriolages, les malfaiteurs pratiquaient également le "homejacking en série", s'emparant de véhicules après en avoir dérobé les clés à domicile.

4 départements touchés

Ce coup de filet faisait suite à une première série d'interpellations en flagrant délit, à la mi-décembre, de "sept individus associés à cette bande", selon les termes du communiqué.

Outre la Seine-Maritime, les faits incriminés se sont déroulés dans l'Eure, le Calvados et l'Orne, principalement en zone rurale ou péri-urbaine, précise également le communiqué.

