Katmandou (AFP). Népal: plus de cent morts dans un séisme de magnitude 7,9

Un puissant séisme de magnitude 7,9 a fait au moins 114 morts au Népal et provoqué d'importantes destructions, les violentes secousses ébranlant aussi certaines régions du nord de l'Inde et du Bangladesh. "A Katmandou, la mort de 71 personnes a été jusqu'à présent confirmée", a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Laxmi Prasad Dhakal. Quarante-trois autres décès ont été enregistrés dans la localité voisine de Bhaktapur. Un diplomate népalais en poste à New Delhi a fait état de "centaines de morts" probables. "Nous avons reçu des informations selon lesquelles il y a eu d'importantes pertes de vies humaines et de biens matériels au Népal", notamment dans la capitale et dans la ville touristique de Pokhara, a déclaré à l'AFP Krishna Prasad Dhakal, le numéro deux de l'ambassade du Népal. Selon l'Institut américain de géophysique (USGS), le séisme de magnitude 7,9 s'est produit à 81 kilomètres au nord-ouest de Katmandou. Sa magnitude -- initialement évaluée à 7,5 -- a ensuite été revue à la hausse. Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de la tour historique de Dharhara, dans le centre de la capitale népalaise, selon des témoins. Une dizaine de corps ont été extraits des ruines de la tour, selon un photographe de l'AFP. Des habitants pris de panique se sont rués dans la rue au moment du séisme qui s'est produit à l'heure du déjeuner, vers midi, et des murs de bâtiments se sont effondrés. "Autour de moi, les murs des maisons se sont effondrés dans la rue. Toutes les familles sont dehors dans la cour, blotties les unes contre les autres, les secousses continuent", a rapporté un journaliste de l'AFP à Katmandou. "Tout a commencé à trembler. Tout est tombé. Les murs le long de la rue principale se sont écroulés. Les grilles du stade national se sont effondrées", a raconté de son côté un habitant de Katmandou, Anupa Shrestha. Le séisme a provoqué des dégâts à l'aéroport international de Katmandou qui a été fermé "pour raisons de sécurité" selon son directeur Birendra Prasad Shrestha. Selon les médias locaux, les secousses ont duré entre 30 secondes et deux minutes. - Séisme ressenti en Inde et au Bangladesh - L'impact du séisme a été ressenti dans de larges zones du nord de l'Inde, a confirmé Laxman Singh Rathore, directeur général du département météorologique indien. A New Delhi, l'immeuble de l'AFP a été évacué à deux reprises, a indiqué un correspondant de l'agence. "Nous sommes en train de réunir davantage d'informations et nous nous efforçons de venir en aide à ceux qui ont été touchés, chez nous et au Népal", a tweeté le Premier ministre indien. "Les dégâts potentiels d'un séisme de magnitude supérieure à 7 sont élevés. La durée des secousses a varié d'un endroit à l'autre. A Delhi elle a atteint 50 à 55 secondes", a précisé M. Lathore. Le séisme a également été ressenti dans de larges régions du Bangladesh, provoquant des scènes de panique dans les rues de la capitale, Dacca, où les habitants se sont précipités dans la rue. Dans une usine textile à Savar, dans la banlieue de Dhaka, au moins 50 travailleurs ont été blessés dans une usine lors d'une bousculade consécutive au séisme, a rapporté une télévision locale. En 2011, un tremblement de terre de magnitude 6,9 avait ébranlé le nord-est de l'Inde, secouant le Népal, et faisant 110 morts.

