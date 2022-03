Beyrouth (AFP). Syrie: Al-Qaïda et ses alliés contrôlent la quasi totalité d'une ville stratégique

La branche syrienne d'Al-Qaïda et des groupes rebelles islamistes ont pris samedi le contrôle de la quasi totalité de la ville stratégique de Jisr al-Choughour, dans la province d'Idleb (nord-ouest), selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Le Front Al-Nosra et des bataillons islamistes sont entrés dans Jisr al-Choughour ce matin après de violents combats avec les forces du régime depuis jeudi. Ils ont pris le contrôle de la quasi totalité de la ville. Les forces du régime fuient", a précisé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. Cette ville, qui était l'un des derniers bastions du régime dans cette province, est stratégique car très proche de la frontière turque et située sur la route menant à la province de Lattaquié, fief du président syrien Bachar el-Assad.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire