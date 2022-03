Sanaa (AFP). Yémen: l'ex-président appelle ses alliés rebelles à se replier

L'influent ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh a appelé ses alliés les rebelles Houthis à se retirer, comme l'exige l'ONU, des territoires conquis ces derniers mois, afin que cessent les raids de la coalition arabe et que des négociations puissent reprendre. "J'appelle Ansarullah (les rebelles chiites Houthis, NDLR) à accepter et appliquer la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU pour pouvoir obtenir l'arrêt de l'agression des forces de la coalition" arabe dirigée par Ryad contre les Houthis, a dit M. Saleh selon un communiqué lu en son nom sur sa chaîne privée Yemen al-Yawm. "Je les exhorte à se retirer de toutes les provinces, spécialement d'Aden", principale ville du sud du Yémen, a-t-il ajouté. Les Etats-Unis ont eux aussi appelé vendredi les rebelles chiites et leurs alliés à reprendre les négociations. "Nous avons besoin que les Houthis et ceux qui ont de l'influence sur eux soient prêts à rejoindre la table des négociations", a déclaré le secrétaire d'Etat américain John Kerry en marge du Conseil de l'Arctique au Canada. Le conflit a fait depuis le 19 mars 1.080 morts et 4.352 blessés (civils et militaires), selon un bilan global publié jeudi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les rebelles chiites, qui menacent de prendre le pouvoir dans l'ensemble de ce pays pauvre de la péninsule arabique, ont conquis en janvier la capitale Sanaa. Ils ont ensuite avancé vers le sud, atteignant Aden le 26 mars, jour du début d'une opération aérienne arabe conduite par l'Arabie saoudite, où s'est réfugié le président Abd Rabbo Mansour Hadi. La coalition arabe a de nouveau mené des raids vendredi, trois jours après avoir annoncé la fin de la phase intensive de ses frappes aériennes, dans la perspective d'une reprise du processus politique. Des raids ont ciblé un camp militaire d'une unité favorable aux rebelles près de Taëz (sud-ouest) dans la nuit de jeudi à vendredi, selon des habitants. Des positions rebelles ont été bombardées et des affrontements ont eu lieu notamment à Aden, dans la province de Marib (est), d'Abyane (sud) et d'Ibb (centre). L'ex-président Saleh, qui a quitté le pouvoir en 2012 dans la foulée du "Printemps arabe", a aussi appelé à la reprise du dialogue inter-yéménite, prônant "la "réconciliation" dans son pays ruiné par la guerre. L'ONU a désigné jeudi un nouveau médiateur, le diplomate mauritanien Ismaïl Ould Cheikh Ahmed, dont la nomination deviendra effective lundi si aucun pays membre du Conseil de sécurité ne s'y oppose. Les rebelles chiites ne veulent toutefois pas entendre parler de reprise des pourparlers tant que les raids aériens se poursuivent. M. Saleh a proposé dans ce contexte que toutes les provinces soient placées sous l'autorité "de l'armée et des forces de sécurité, sous le contrôle des autorités locales de chaque province". Les Houthis n'auraient jamais pu conquérir autant de territoire sans l'appui de nombreuses unités militaires restées fidèles à l'ex-président Saleh. Mais des fissures ont commencé à apparaître dans le camp de la rébellion dimanche, lorsque le commandement militaire de la plus vaste province du Yémen a annoncé son ralliement au président Hadi. - Demi tour - Le conflit a attisé les tensions dans les eaux du Golfe, où des navires iraniens soupçonnés par les Etats-Unis de transporter des armes à destination des insurgés ont fait demi-tour vendredi au large du Yémen. L'Iran chiite, accusé de soutenir militairement les rebelles, assure ne leur fournir qu'une aide humanitaire. Après le demi-tour du convoi iranien, deux navires américains, le porte-avions Theodore Roosevelt et le navire lance-missiles Normandy, se sont retirés des eaux au large du Yémen, ont indiqué des responsables américains. Les Etats-Unis les avaient rapproché de la côte yéménite dans l'éventualité d'une confrontation avec le convoi iranien. Sept autres navires militaires américains restent dans le golfe d'Aden et à proximité du Yémen.

