Malherbe : Benjamin Morel savoure sa chance

Entré en jeu juste avant le premier but nordiste, il n'a pas pu savourer pleinement l'instant, mais le joueur formé à Mondeville et aux PTT Caen n'a pas manqué de ressentir « une immense joie et une grande fierté » au moment de fouler cette pelouse du stade d'Ornano qu'il observait depuis les tribunes dans son enfance.

Benjamin Morel vit quelque chose d'« exceptionnel » et a pleinement conscience de la « chance » qu'il a. Il y a un an, il jouait claquait but sur but en CFA 2, à Dives, après avoir connu une saison précédente aussi difficile que décisive dans sa progression, à Alençon. Le caractère impétueux de ce joueur qui n'a jamais fréquenté de centre de formation lui a longtemps valu d'accumuler les cartons en plus des déceptions. Sa rencontre avec Philippe Clément, le coach de Dives, a tout changé. « Il avait dit que Benjamin serait un grand joueur si on arrivait à en faire un homme. » Il a été suivi. Benjamin Morel n'est peut-être pas encore un grand joueur, mais depuis la signature de son premier contrat professionnel à Caen fin-janvier, il a les clés pour le devenir.