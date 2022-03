"Notre objectif, c'est de ressortir avec le sourire et les trois points". Le discours de Sébastien Leriche est claire : la victoire cherbourgeoise face à Besançon est impérative, pour deux raisons.D'abord, stopper la spirale de défaite des Mauves, qui ne sont pas parvenus à s'imposer face à les grosses écuries de ProD2. Ensuite, car il s'agit du dernier match de la saison régulière à domicile. "Ce sera une dernière communion, un dernier plaisir, un dernier trip que les joueurs doivent prendre avec leur public, qui nous aide à aller chercher la victoire" annonce Sébastien Leriche :

L'Avant match JS Cherbourg / Besançon : "un dernier plaisir à Chantereyne" Impossible de lire le son.

Pour autant, même si la JSC avait facilement gagné à l'aller, l'entraîneur a demandé à ses joueurs de rester rigoureux. "On est favoris sur ce match, mais attention à l'envie de revanche des adversaires".

Malgré quatre semaines plus compliquées, Cherbourg stagne pourtant à la 5e place de ce championnat. Cinquième place synonyme... de playoffs. Mais encore une fois Sébastien Leriche temporise. "Si on perd Besançon c'est terminé, et si nous gagnons, il faudra au moins une victoire supplémentaire pour continuer à espérer." Pour le moment, difficile de réaliser des pronostics :

L'Avant match JS Cherbourg / Besançon : "un dernier plaisir à Chantereyne" Impossible de lire le son.

Sébastien Leriche constate que les joueurs qui ont connu le haut-niveau sont les premiers à rêver aux barrages de fin de saison. "Ils ont conscience que peu de joueurs vivent les playoffs", note le coach. "Oui, on y pense. Mais playoffs ou pas, cela n'effacera pas cette belle saison vécue ensemble" renchérit Rabah Soudani, aillier droit de la JSC :

L'Avant match JS Cherbourg / Besançon : "un dernier plaisir à Chantereyne" Impossible de lire le son.

Pratique. JS Cherbourg vs Besançon, ce vendredi 24 avril à 20h30, salle Chantereyne