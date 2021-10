Des demandeurs d'emploi de l'agglomération caennaise organise un parrainage par des cadres d'entreprise

Le dispositif de parrainage met en relation un demandeur d'emploi et un cadre d'entreprise. Mélanie a rencontré son 'parrain”, le directeur de Conforama de Caen, Charles-Henri Lefevre. Elle pourra pendant une durée de six mois mettre un pied dans le marché qu'elle convoite, et profiter du réseau professionnel de l'entreprise.



Comme elle, ce sont trente-et-un autres demandeurs d'emploi qui ont été orientés vers ce parrainage, après avoir présenté un projet professionnel structuré et fait preuve d'une solide motivation. Côté entreprises, elles sont dix-neuf de tous secteurs d'activité à se porter candidates.



“Nous recherchons pour chaque demande une entreprise adaptée. Le but n'étant pas le recrutement, mais un partage d'expérience”, explique Mohamed Krimis. L'objectif “d'une centaine de parrainages” en 2011 devrait être atteint. Les villes où l'expérience a été tentée affichent 60% de retour à l'emploi à l'issue d'un parrainage.



