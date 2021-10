Le renouvellement urbain en marche à Caen

Dans le quartier de la Grâce de Dieu, douze logements vont voir le jour rue Armand Marie, quand soixante-quinze autres vont bénéficier d'une réhabilitation rue Fleming et rue Dechambre.



Derrière l'hôpital Clémenceau, neuf logements de la rue du Clos joli et de la place Docteur Gidon seront aussi transformés. Dans le même secteur, cinq pavillons sont en train d'être démolis rue de la Prévoyance (page 3).



La cité des Rosiers, du côté du Jardin des plantes, va également changer de visage alors que onze logements seront réhabilités rue des lilas et dix autres construits rue des Rosiers.



Au nord de la ville, le quartier de la Folie-Couvrechef est aussi concerné avec la création de vingt-deux logements rue Jean Monnet. Vingt-quatre autres vont être construits rue Général Moulin en direction de Bayeux. Enfin, c'est le long de l'avenue Coty que Caen Habitat prévoit de réhabiliter 500 logements.



