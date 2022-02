Siem Reap (Cambodge) (AFP). Au Cambodge, un sanctuaire abrite les papillons menacés par la déforestation

Quand Khorn Savai descend dans le jardin qui entoure sa maison de bois sur pilotis dans l'Est du Cambodge ce n'est pas pour ramasser des légumes. La jeune femme part à la recherche des chenilles qu'elle prenait soin d'éviter il y a peu. Avec l'habitude, ses yeux repèrent sans difficulté maintenant les grappes d??ufs minuscules sur le point de se transformer en chenilles avant de s'envelopper dans une chrysalide pour devenir l'une des nombreuses espèces de papillons du Cambodge. "Comme je n'avais pas de travail, je me suis décidée. Maintenant, je suis habituée, je n'ai plus peur des chenilles", raconte la jeune femme qui fait partie d'un groupe d'habitants de la région formés par le Banteay Srey Butterfly Centre, le plus grand sanctuaire de son genre en Asie du Sud-Est. Les villageois ont appris à reconnaître les différentes espèces dans le but d'enrayer le déclin des plus menacées et sont ensuite chargés de les laisser se développer dans une cage d'élevage. En haute saison, les villageois comme Khorn peuvent gagner jusqu'à 150 dollars (env. 140 euros) par mois. A l'intérieur du sanctuaire, les couleurs éclatantes des centaines d'espèces de papillons se mêlent aux grandes plantes verdoyantes pour former un ensemble étourdissant. Mais ces milliers de papillons sont des privilégiés; ceux à l'extérieur ne sont pas aussi chanceux. Au Cambodge, la déforestation et la contrebande du bois ont porté un coup sévère aux forêts et donc par ricochet à de nombreuses espèces animales, y compris les papillons. D'après l'ONU, l'exploitation forestière illégale a accéléré la réduction dramatique des forêts cambodgiennes, qui ne couvraient plus que 57% du territoire en 2010, contre 73% en 1990. Et le WWF estime que le Cambodge a perdu environ un quart de ses forêts depuis 1973. Les organisations pointent la responsabilité du gouvernement de ce pays pauvre qui a autorisé des entreprises proches du pouvoir à détruire des centaines de milliers d'hectares de forêts, y compris dans des zones protégées, pour planter hévéas et cannes à sucre ou pour construire des barrages. "Partout dans le monde, on retrouve le même problème: les papillons n'augmentent pas, au contraire ils sont en baisse," se désole auprès de l'AFP Lux Penh, responsable du centre Banteay Srea.

