Près de Rouen : victimes d'un vol, elles retrouvent leurs objets sur Leboncoin

Le 1er avril, une femme dépose plainte pour le vol de son vélo. Plus de 20 jours plus tard, le 23 avril, elle reconnaît son vélo sur Leboncoin. Elle prend rendez-vous à 14h20 avec le vendeur et alerte la BAC. Sur place, les policiers montent un dispositif de surveillance. Au moment où le vendeur arrive et où l'échange commence, place des Martyrs de la Résistance à Rouen, la BAC intervient et interpelle l'homme de 33 ans et habitant Grand-Quevilly.

Le même jour, à 17h, un complément de plainte est déposé au bureau de police de Sotteville pour un vol d'un siège auto pour bébé. La victime a retrouvé ce siège, dérobé entre le 19 et le 20 avril, sur Leboncoin. Le même dispositif est mis en place. Vendeur et acheteur se retrouvent place de l'Hôtel de Ville, à Sotteville-lès-Rouen. La BAC surveille l'échange avant d'intervenir. Si la suspecte, une femme de 21 ans et domiciliée à Saint-Etienne-du-Rouvray, dit avoir acheté le siège dans un magasin à Tourville-la-Rivière, elle se rétracte ensuite et déclare l'avoir acheté dans une foire à tout il y a deux mois. Elle est interpellée.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue pour recel de vol.