Le nouveau single de Michael Jackson !

L'album posthume "Michael" de Michael Jakson a divisé les fans et les critiques. Fallait-il publier ces inédits du King of the Pop qu'il avait lui même décidé de cacher de son vivant ?

Douze titres inédits et inégaux dans leur qualité pour un album qui se classe actuellement à la 23ème place des ventes mondiales.

Après "Hold My Hand", c'est "Behing The Mask" qui est proposé aux radios.

Depuis 2009, plus de 31 millions d'albums ont été vendus dans le monde. C'est gigantesque ! Et... lucratif pour les héritiers.

Sur le plan musical "Behing the Mask" est un bon titre (de mon point de vue), relativement bien réalisé, même si le King aurait sans doute fignolé l'ensemble avant une sortie mondiale...

Découvrez "Behing The Mask" sur tendanceouest.com