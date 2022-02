Incendies criminels à Alençon: réaction du Front National 61

Pour le parti de Marine Le Pen la destruction par le feu de 11 voitures et 1 scooter sont inadmissibles. Ce sont d’honnêtes gens qui ont vu leur moyen de locomotion détruit et leur habitation touchée par le feu. Le laxisme des pouvoirs publics à l’égard des auteurs de ces faits en est la conséquence.

Le parti frontiste demande que le code pénal soit appliqué avec fermeté à ces criminels. C’est en cessant toute politique judiciaire laxiste que l’on pourra éradiquer le sentiment d’impunité chez les malfrats et restaurer ainsi la sécurité des Alençonnais.

Le communiqué conclu qu'il faudrait que l’état prenne conscience de la détresse des victimes, et se mette enfin du côté de ceux qui souffrent.