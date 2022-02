Normandie: campagne lancée pour la gauche

Nicolas Mayer Rossignol, président de la région Haute-Normandie, Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie, Guillaume Bachelet et Valérie Fourneyron, députés de Seine Maritime, Laurence Dumont et Philippe Duron, députés du Calvados, voilà quelques uns des cinquante signataires de la tribune. Les autres sont députés, sénateurs, maires, ... de Haute ou de Basse Normandie.

Un Préfet préfigurateur est nommé, la concertation débute. Tribune des élus normands de gauche, le 22 avril 2015

Dans la Normandie vue par la gauche, une seule tête doit ressortir. "Rouen devrait logiquement accueillir le chef lieu de la Normandie (...) Le Président de Région et le Préfet, par les fonctions qu’ils exercent, doivent pouvoir travailler ensemble facilement."

Les querelles sont mises de côté, la tribune insiste sur la complémentarité des plus grosses villes normandes.

Rouen c'est notre métropole (...) Caen, notre Grenoble normand

Rouen avec ses 500 000 habitants serait leader. Caen, "une référence en matière d'innovation et de création" pourrait garder le siège de certains services de l'Etat (éducation, santé, culture, recherche, agriculture) et de la Communauté Universitaire. Le Havre avec son port et son industrie serait moteur en matière d'industrie durable et prendrait la tête d'Haropa. Enfin Cherbourg, pourrait gérer les affaires maritimes et ce qui touche aux énergies marines.

Les autre villes ne sont pas oubliées, "un maillage étroit" est à établir.

Le défi pour la gauche: "allier efficacité dans le fonctionnement, sobriété dans les dépenses et proximité des services publics".

Huit mois de campagne restent à parcourir avant le premier tour des élections régionales, le 6 décembre 2015.