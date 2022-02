Dossier les Hauts-de-Rouen : l'élite sportive normande s'entraîne à la Grand'Mare

En mai 2008, quand Gaëtan Brouillard arrive à Rouen, il n'est qu'un simple préparateur physique qui a signé trois mois au RHE 76. "Mais j'avais déjà en tête le développement d'une structure pour les sportifs de haut-niveau. Des salles de sport, il y en a beaucoup, des salles pour sportifs de haut-niveau, beaucoup moins."

Un quartier apprécié

Cette structure, c'est le Centre d'Évaluation et d'Optimisation de la Performance Sportive (CEOPS), fondé en 2010 dans les Hauts-de-Rouen avec l'ancien hockeyeur Jonathan Zwikel. Depuis, Gaëtan Brouillard a fait du chemin. En plus des joueurs du RHE76, le préparateur physique suit d'autres sportifs : "Je m'occupe de joueurs de Ligue Magnus, des jeunes tennismen, de basketteurs, d'un boxer, d'une pongiste" de Normandie ou d'ailleurs.

Aujourd'hui, CEOPS constitue l'un des centres d'attraction du quartier. "Quand j'organise des activités dehors l'été, les petits viennent nous voir", sourit Gaëtan Brouillard. Un quartier où l'athlète se sent bien : "Quand je suis arrivé à Rouen, je ne connaissais pas la réputation de ce quartier. Et maintenant que j'y suis tous les jours, je m'y sens bien." Un quartier qui ne rebute pas non plus les sportifs qui viennent s'entraîner. CEOPS va justement connaître l'un de ses pics d'activité. "C'est en mai-juin-juillet que les hockeyeurs se préparent pour la saison prochaine." Et nul doute que les Dragons vont redoubler d'efforts pour effacer des mémoires l'élimination précoce de cette année.