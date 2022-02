Paris (AFP). Valls: Cinq attentats déjoués en France ces derniers mois

Le Premier ministre Manuel Valls a affirmé jeudi sur France Inter que "cinq attentats" avaient été déjoués en France ces derniers mois. Combien d'attentats ont été déjoués depuis ceux du mois de janvier? "De nombreux attentats ont déjà été déjoués, cinq, compte tenu de l'attentat qui n'a pas eu lieu heureusement à Villejuif il y a sans doute quelques jours", a répondu le chef du gouvernement. "La menace n'a jamais été aussi importante, nous n'avons jamais eu à faire face à ce type de terrorisme dans notre histoire", a-t-il soutenu, à grand renfort de chiffres : "1.573 Français ou résidents en France sont recensés pour leur implication dans ces filières terroristes." "442 se trouvent sans doute actuellement en Syrie, 97 y sont morts. La plateforme d'appel permettant aux citoyens de signaliser des cas de radicalisation a enregistré déjà plus de 2.600 signalements, 630 ont été jugés très sérieux et examinés par des services spécialisés", a listé le locataire de Matignon. "Je veux rappeler que 7 Français sont morts en action suicide en Syrie ou en Irak", a aussi évoqué M. Valls. Depuis 2012, "la menace n'a fait que croître. On considère que de 3.000 à 5.000 européens sont sur place, et qu'à la fin de l'année, ce chiffre pourrait atteindre 10.000, cela veut dire que pas seulement la France est directement menacée, d'autres pays le sont", a-t-il mis en garde, évoquant un "projet d'attentat à Barcelone démantelé" récemment. Au sujet de l'attentat déjoué dimanche à Paris, "laissons l'enquête se dérouler pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je veux saluer d'abord la rapidité avec laquelle les enquêteurs ont remonté la piste terroriste à partir des faits qui n'avaient aucun lien apparent entre eux", a félicité M. Valls. "Tout indique que cette attaque a été effectuée en liaison avec un individu qui pourrait être en Syrie, des échanges ont eu lieu, une commande a été passée sans doute pour cibler une église", d'après lui. "Il est quand même assez étonnant qu'à partir du moment où on a évité un attentat, la première réaction soit de mettre en cause le travail des services", a accusé M. Valls, rendant hommage à "une nouvelle victime du terrorisme", Aurélie Châtelain, jeune femme de 32 ans retrouvée dimanche à Villejuif tuée d'une balle dans sa voiture. "Ce type d'individus n'agit pas seul, nous l'avons vu avec les attentats de janvier, il y a des réseaux, il y a ceux qui apportent un soutien logistique", a noté le Premier ministre. Interrogé sur la cible de l'attentat projeté et déjoué, deux églises de Villejuif (Val-de-Marne), "c'est la France, toute la France qui est visée pour ce qu'elle est" a prévenu M. Valls. "C'est pour cela que nous devons faire la guerre au terrorisme sans faire à la guerre à ce que nous sommes, un pays libre, une grande démocratie, jalouse de ses libertés et de sa tolérance. Et c'est cela qu'on attaque"

