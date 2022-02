New York (AFP). Facebook: les investissements pèsent sur le bénéfice au 1er trimestre

Les recettes publicitaires de Facebook, surtout mobiles, ont continué de grimper au premier trimestre même si le dollar fort a rogné son chiffre d'affaires, mais l'envol annoncé des dépenses a pesé sur ses bénéfices. D'après des résultats publiés mercredi, le bénéfice net du réseau social américain a reculé de 20% à 509 millions de dollars au premier trimestre. Le bénéfice par action, qui sert de référence à Wall Street, a néanmoins dépassé de 2 cents la prévision moyenne des analystes, à 42 cents. Le chiffre d'affaires, en hausse de 42% à 3,54 milliards de dollars, est en revanche légèrement inférieur au consensus (3,56 milliards). Comme beaucoup d'autres multinationales américaines, Facebook souffre de l'appréciation du dollar qui pèse sur les résultats de ses activités à l'international: il précise dans son communiqué que sans les effets de change, son chiffre d'affaires aurait progressé de 49%. Les recettes publicitaires, principale source de revenu du groupe dont les services en ligne sont gratuits pour les internautes, ont notamment grimpé de 46% à 3,32 milliards de dollars, avec une part toujours croissante de recettes mobiles (73% contre 69% au quatrième trimestre). Les coûts et dépenses du groupe ont toutefois parallèlement explosé, de 83% sur un an à 2,61 milliards de dollars. Facebook avait prévenu que ses dépenses allaient fortement augmenter, évoquant +55% à +70% pour l'ensemble de cette année. Les dépenses de recherche-développement ont notamment plus que doublé à 1,06 milliard de dollars, alors que le groupe investit beaucoup dans ses services de publicité et ses principaux produits, mais aussi dans des projets plus futuristes comme l'internet relayé par des drones ou la réalité virtuelle. Le réseau social Facebook revendiquait 1,44 milliard de membres fin mars, dont 65% se connectant tous les jours à son réseau. Fin décembre, ils étaient 1,39 milliard dont 64% d'utilisateurs quotidiens. Dans les échanges électroniques suivant la clôture de Wall Street, l'action Facebook perdait 0,74% à 84 dollars vers 20H25 GMT.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire