Maria fait le buzz sur le net avec Lady Gaga

Depuis plusieurs jours, Lady Gaga est de retour avec le single « Born This Way ».



D'ailleurs souvenez vous, avant même la révélation au public du titre lors des Grammy Awards le soir du vendredi 11 février dernier, nous vous présentions dans le buzz de l'expresso un extrait de quelques secondes que l'on pouvait trouver sur Internet.



Ce court clip audio était présenté comme le nouveau single de Lady Gaga même si de nombreux éléments nous permettaient alors déjà de penser qu'il n'avait rien à voir avec le vrai titre.



Depuis l'arrivée officielle de ce titre, une jeune fille de 10 ans fait le buzz sur la toile en chantant et en reprenant « Born This Way » au piano et c'est un buzz mondial avec des millions de vues en seulement quelques jours.



Lady Gaga a vu la vidéo et a déclaré dans la presse américaine qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle la regardait.



Elle a alors profité du passage de la jeune fille dans une émission de radio où elle était invitée pour parler du phénomène qu'elle a crée sur le net, pour lui dire quelques mots au téléphone en direct.