Spectaculaire exercice en mer au large du Havre

Le poste sanitaire mobile du SMUR maritime du Havre a été déployé via un hélicoptère à bord du remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Liberté. Une intervention qui a consisté au déploiement à bord du navire de deux binômes médecin-infirmier et de leurs huit caisses de matériel médical. Pourquoi cette intervention de médecins et d'infirmiers ? Parce qu'Abeille Liberté dispose également d'une capacité d'accueil de naufragés et d'une infirmerie.

Parfaitement réalisé, cet exercice avait également pour but d'en préparer un autre, à l'automne 2015.