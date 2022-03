Sortir en région: mardi 22 février

A Caen ce soir le spectacle "Identités" l'histoire d'un couple européen qui vit dans la précarité, en participant à un jeu concours ils vont se lancer dans une quête identitaire, c'est au Panta théâtre, rue de Bretagne à 20h30

Ce soir à St Lô, le comédien Jean-Jacques Vannier vous aidera à comprendre les femmes dans son nouveau spectacle intitulé "Elles" mise en scène par François Rollin au théâtre Roger Ferdinand à 20h30

Du rock à la Halle aux Grains de Bayeux ce mardi soir avec "The WacKids" un concert éducatif où les 3 membres du groupes vont font découvrir le rock de façon pédagogique et délirante avant des instruments issus de jouet, c'est pour les petits et les grands à la Halle aux Grains à 20h30

Au théâtre de la Butte à Cherbourg représentation du spectacle "Le vrai sang" ce soir et demain

De la danse urbaine mélangée à du théâtre ce soir à l'Espace Jean Vilar à Ifs avec le spectacle "La géographie du danger" à 20h30

L'école de danse du pays granvillais propose son spectacle ce soir à la salle polyvalente de St Pair sur mer, c'est gratuit et c'est à 20h

Enfin le 137ème carnaval de Granville se prépare activement , venez découvrir une exposition sur le carnaval lors de votre prochain passage sur l'A84 puisque cette exposition se déroule sur l'aire de la Vallée de la Vire à Gouvet. Enfin vous pouvez aussi retrouver une gamme de vêtement siglé du plus carnaval de l'Ouest chaque samedi matin sur le marché granvillais.