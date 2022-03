Gainsbourg est mort... Vive Gainsbourg !

Le coffret de 20 CD, publié le 28 février par Universal, rassemble quelque 250 chansons, dont plus de 20 versions ou titres inédits.

Depuis fin décembre, le public peut déjà entendre sur les radios et internet une version chantée par Serge Gainsbourg de "Comme un boomerang", un titre qu'il avait écrit pour Dani.

Dans l'intégrale, figurent également des versions instrumentales inédites de "Valse de Melody" et "Ah ! Melody", deux titres de l'album-culte "Histoire de Melody Nelson".

Mais les fans de Gainsbarre attendent surtout "L'Escroc", un titre qu'il avait enregistré pour servir d'interlude dans un film à sketchs. La chanson, qui avait été découpée en petits morceaux pour les besoins du film, a été remontée par Universal.

La maison de disques publie également un double best-of, une double compilation de ses interprètes, de Juliette Gréco à Vanessa Paradis, la réédition vinyle de ses quatre premiers albums et de sa version de "Comme un boomerang", ainsi que le DVD "D'autres nouvelles des étoiles".

Chez les libraires, Loïc Picaud et Gilles Verlant publient "L'intégrale Gainsbourg" (Editions Fetjaine). Destiné aux passionnés du musicien, l'ouvrage raconte l'histoire de toutes les chansons écrites par Serge Gainsbourg, des plus célèbres, comme "La Javanaise", aux plus obscures ("Viva la pizza" créée pour un sketch de Jean-Pierre Cassel). Pour chaque titre, les auteurs dressent aussi la liste exhaustive des reprises.

Alain Wodrascka et le photographe Pierre Terrasson, auteur de quelques-uns des plus célèbres clichés de l'artiste, publient de leur côté "Gainsbarre" (Ed. Premium), une biographie centrée sur le double éthylique que Gainsbourg s'était créé en 1980 après le départ de Jane Birkin. Le livre est agrémenté de superbes photos, dont de rares clichés pris dans la maison de Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris (7e).

Côté télés et radios, les émissions foisonnent. Nagui anime un Taratata spécial sur France 4 le 22 février, Arte lui consacre une soirée le 27, France Inter a prévu de lui dédier toute la journée du 2 mars avec une programmation spéciale.

La petite Radio Libertaire, diffusée en région parisienne et sur internet, diffusera dans la nuit du 1er au 2 mars, 60 titres inédits de Serge Gainsbourg, interprétés au cours d'émissions de radios et de télévisions, ou issus de bandes-originales, et jamais commercialisés. Parmi ces morceaux : "Rue de mon Paris", interprétée par Serge Gainsbourg et Dalida et tirée du film "L'inconnu de Hong-Kong", "c'est chouette", interprétée par Gainsbourg dans une publicité.

Les Victoires de la Musique, qui seront diffusées sur France 2 la veille de l'anniversaire de la mort de Gainsbourg, rendront, elles aussi, hommage au chanteur.

Enfin, la Galerie Charpentier, à Paris, organise du 28 février au 9 mars une exposition d'une quarantaine de portraits de l'artiste, réalisés par des photographes de renom : William Klein, Helmut Newton, Tony Franck...

AFP. (sauf titre et chapô)