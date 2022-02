Paris (AFP). Cannes: la Quinzaine récupère Desplechin, s'offre Garrel et Van Dormael

Arnaud Desplechin, Jaco Van Dormael, Philippe Garrel ou Takashi Miike: la Quinzaine des réalisateurs, section parallèle du Festival de Cannes a dévoilé mardi sa sélection, offrant une séance de rattrapage à certains films qui ne sont pas dans la course à la Palme d'or. "Il y a beaucoup de mythes dans cette sélection, aussi bien des cinéastes mythiques que des films sur des mythes", a souligné le délégué général du festival Edouard Waintrop. Parmi les 1.623 films reçus, 17 titres ont été sélectionnés, dont des oeuvres de réalisateurs confirmés mais aussi des premiers films, comme de coutume dans dans cette section du Festival de Cannes née après 1968. Elle a pour objectif de découvrir de jeunes auteurs et de saluer les oeuvres de cinéastes reconnus. Au rang des "mythes" selon Edouard Waintrop, le réalisateur français Philippe Garrel, 67 ans. Son nom avait un temps été évoqué pour la compétition, dont la sélection a été annoncée jeudi dernier. Il ouvrira la Quinzaine avec "L'Ombre des femmes" avec Clotilde Courau et Stanislas Merhar, variation autour du sentiment amoureux. Trois autres longs métrages français font partie de la sélection, dont le film d'Arnaud Desplechin "Trois souvenirs de ma jeunesse" avec Mathieu Amalric, longtemps cité par les professionnels comme possible candidat à la Palme d'or. Ce long métrage retrace l'enfance et l'adolescence des personnages de "Comment je me suis disputé(ma vie sexuelle)" réalisé en 1996 par Desplechin et l'un des films phare de sa carrière. "Ce sont les mystères des sélections", a raconté lors d'une conférence de presse Edouard Waintrop, faisant part de "son énorme surprise" qu'il ne figure pas dans la compétition officielle alors qu'il est "le plus beau film d'Arnaud Desplechin". "Il ne s'est pas posé une seule fois la question de ne pas le prendre à la Quinzaine", a-t-il commenté. Ces films côtoieront ceux de cinéastes hexagonaux moins connus, "Fatima" de Philippe Faucon et "Les Cowboys", premier film du scénariste Thomas Bidegain avec François Damiens. - Benicio Del Toro et Tim Robbins - Le Belge Jaco Van Dormael ("Toto le héros", "Le Huitième jour") présentera "Le Tout Nouveau Testament", comédie "délirante" avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau et Catherine Deneuve. Elle met en scène Dieu, "un sale type" qui habite à Bruxelles, a indiqué Edouard Waintrop, ancien critique de cinéma à Libération. Au rang des stars, Benicio del Toro, Tim Robbins et Mélanie Thierry seront au générique de "A Perfect day" de l'Espagnol Fernando León de Aranoa ("Les lundis au soleil"), sur un groupe de secouristes dans une zone de guerre. Le Portugais Miguel Gomes ("Tabou") présentera "Les Mille et une Nuits", film très attendu de plus de six heures en trois volets sur la crise au Portugal. "The Here After", premier long métrage du Suédois Magnus von Horn, et "Peace to us in our dreams" du Lituanien Sharunas Bartas complèteront la sélection côté européen. Le Japonais controversé Takashi Miike, qui avait présenté en 2013 "Shield of Straw" en compétition officielle, proposera quant à lui "Yakuza Apocalypse: The Great War of the Underworld", film de mafieux et de vampires. "Un des films les plus fous que nous avons", selon le délégué général. La Quinzaine projettera aussi trois films américains: "Dope" de Rick Famuyiwa, "Green Room" de Jeremy Saulnier ("Blue Ruin") et "Songs My Brothers Taught Me", premier film de Chloé Zhao se déroulant dans une réserve indienne. Quant à l'Amérique latine, absente de la sélection officielle, elle sera représentée par deux films: le documentaire "Allende mi abuelo Allende" de Marcia Tambutti, petite fille du président renversé par Pinochet, et "El abrazo de la serpiente" du Colombien Ciro Guerra, "qui affronte les mythes de l'Amérique Latine, l'Amazonie, le chamanisme". Un premier film turc, "Mustang" de Deniz Gamze Ergüven, sur le sort des femmes en Turquie, et "Much Loved" du Marocain Nabil Ayouch, portrait de trois prostituées, complèteront ce tableau. Parmi les onze courts métrages sélectionnés, l'acteur Reda Kateb présentera son premier film, "Pitchoune".

