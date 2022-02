A Mont-Saint-Aignan, quatre jeunes mineurs volent un scooter de force

La brigade canine repère ce lundi après-midi deux jeunes hommes roulant sur une piste cyclable à bord d'un scooter en mauvais état. Ils ne portent pas de casque. Ils se stationnent un peu plus loin près de deux autres individus.

Les quatre sont contrôlés. Agés de 16, 17 et 18 ans, ils résident entre Sotteville-lès-Rouen, Saint-Aubin-Epinay, Oissel et Rouen. Celui habitant Sotteville et âgé de 17 ans est également contrôlé avec un couteau à cran d'arrêt sur lui.

A ce moment là, une femme arrive avec son fils de 17 ans. Elle explique que le scooter appartient à son fils et que les quatre lui ont dérobé de force. Les quatre suspects ont été placés en garde à vue.