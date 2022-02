Sanaa (AFP). Yémen: 38 civils tués, 532 blessés après les raids à Sanaa

Trente-huit civils ont été tués et 532 blessés par les explosions ayant suivi les raids aériens de lundi contre une base de missiles des rebelles dans la capitale yéménite Sanaa, selon un nouveau bilan établi mardi auprès de quatre hôpitaux. Le dernier bilan annoncé lundi soir de sources hospitalières faisait état de 28 civils tués et de plus de 300 blessés. Les civils ont été victimes de spectaculaires explosions qui ont suivi deux raids de l'aviation de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre une base de missiles où étaient également entreposées des armes et des munitions. La base touchée se trouve à Fajj Attan, une colline surplombant le sud de Sanaa. Une dizaine de maisons voisines ont été détruites et une station service a pris feu. Les explosions ont secoué une bonne partie de la capitale où de nombreuses habitations ont été endommagées.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire