Les Jeunes Populaires de l'Orne et la grande Normandie

Cette réunion a permis de revenir sur la victoire de la droite aux élections départementales de mars dernier, notamment celle de l’UMP dans la 2ème circonscription ornaise.

Les Jeunes Populaires ont longuement échangé sur la place du territoire ornais dans la future Normandie. Pour eux, "si d’un point de vue démographique l’Orne est le plus petit des 5 départements normands, il ne doit pas être considéré comme un département secondaire ou d’appoint. Les grandes villes telles que le sont Caen, Rouen ou Le Havre ne doivent pas oublier que si une capitale régionale doit être un moteur, elles ne doivent pas pour autant occulter les autres communes du territoire, et encore moins tout centraliser".

Les grandes villes comme Caen, Rouen ou Le Havre ne doivent pas oublier que si une capitale régionale doit être un moteur, elle ne doit pas tout centraliser



"Trop souvent l’État ou les grandes entités ne se préoccupent que des endroits fortement peuplés et des grandes entreprises en oubliant les PME, plus modestes, ou les territoires ruraux, plus reculés", estiment les Jeunes Populaires, qui "ont à cœur de proposer des idées d’envergure régionales pour que la ruralité et l’Orne ne soient pas les parents pauvres de cette nouvelle région, mais davantage une locomotive forte de propositions et d’initiatives. Jusqu’à mi-juin les Jeunes Populaires ornais iront dans les 4 autres départements Normands et remettront leurs propositions pour notre Normandie, aux candidats".