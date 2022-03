Concours photo de l'office de tourisme de Caen pour les 1100 ans de la Normandie

L'anniversaire de la Normandie vous inspire, vous affectionnez ls figures historiques que sont Guillaume le conquérant et Mathilde? Alors tous à vos appareils et photographiez des lieux historiques de l'agglomération caennaise qui vous sont chers, et mis en scène avec les 2 Normands. Ce concours photo s'adresse à tous et vous permettra de remporter de nombreux cadeaux comme des voyages, des week-ends des enregistrements de chansons...

Les 10 meilleurs verront aussi leurs photos exposées à l'office de tourisme de Caen durant tout l'été.

Pour participer, retirez votre bulletin d'inscription directement à l'office de tourisme 12 place Saint Pierre avant le 31 mai ou téléchargez le (lien à la fin de l'article).

Le réglement complet et toutes les informations sont à retrouver ici: http://www.tourisme.caen.fr/francais/agenda/concoursPhoto/index.htm

Ecoutez Frédérique Gervais nous parler de concours: