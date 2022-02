Sanaa (AFP). Yémen: 18 civils tués, 300 blessés dans des explosions après des raids sur Sanaa

Au moins 18 civils ont été tués et plus de 300 blessés dans la capitale yéménite Sanaa où des explosions ont suivi deux raids aériens contre un dépôt d'armes et de munitions dans une base de missiles, ont indiqué des sources médicales. Le bilan des blessés a été recueilli auprès de quatre hôpitaux de la ville. Des dizaines de maisons ont été détruites et une station service, où des automobilistes faisaient la queue, a pris feu après les explosions consécutives aux raids contre la base du bataillon de missiles à Fajj Attan, une colline qui surplombe le sud de la capitale yéménite, ont indiqué des témoins. Depuis le 26 mars, l'Arabie saoudite est à la tête d'une coalition arabo-sunnite qui mène des frappes aériennes contre des rebelles chiites, soutenus par l'Iran et qui contrôlent de vastes régions du Yémen, dont la capitale Sanaa. En milieu d'après-midi, il était impossible de s'approcher de la base de missiles, tant la chaleur était intense à des centaines de mètres du site, selon un correspondant de l'AFP. Le bilan des morts pourrait s'aggraver, a indiqué une source médicale, alors que des équipes d'ambulances et de défense civile se sont relayées dans le secteur, au dessus duquel se sont formées d'épaisses colonnes de fumée. Des foyers d'incendie se sont déclarés dans la base de missiles, la station service et des magasins situés en contrebas de la colline Fajj Attan, ont dit des témoins. Les locaux d'une chaîne de télévision, Al-Yamen Al-Youm, située dans la zone, ont été endommagés, deux de ses employés ont été tués et dix autres blessés, selon des secouristes. La chaîne a suspendu ses programmes. Les deux tués de la chaîne figurent parmi les 18 morts civils dénombrés jusqu'ici, selon une source médicale. Il a été impossible d'obtenir un bilan des pertes humaines à l'intérieur de la base touchée par les raids. L'ambassade indonésienne située dans le secteur a été endommagée et ses vitres ont volé en éclats, tout comme celles d'habitations proches. Deux diplomates et un ressortissant indonésiens ont été légèrement blessés, a indiqué le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, en condamnant "avec force le bombardement". L'aviation de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite a fait deux passages au dessus de la base du bataillon de missiles à Fajj Attan, touchant des dépôts d'armes, de missiles et de munitions, selon des témoins.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire