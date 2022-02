Chauffer dans la Noirceur : Joey Starr, AaRON et Breton en tête d'affiche du festival

Cette année encore, le festival proposera une programmation singulière et attractive, alliant scène locale, nationale et internationale. Festival de découverte, Chauffer dans la Noirceur fait une belle place aux nouveaux talents de la scène française et étrangère en proposant 40 concerts sur quatre scènes différentes.

Du côté des têtes d'affiches, on pourra découvrir Breton, Aaron qui sera de retour afin de présenter son nouveau live et le nouveau projet scénique de Joey Starr, Caribbean Dandee, pour lequel il sera accompagné de Nathy, BAGARRE et des deux DJ Cut Killer et DJ Pone. À ces noms viendront s'ajouter d'autres noms comme la savoureuse Soko, le beatboxer australien Dub FX ou Koudlam mais aussi de belles découvertes comme Circé Deslandes et l'électro russe de Little BIG.

Comme chaque année, le festival mettra la scène locale à l'honneur avec cette année 14 groupes régionaux. On retrouvera notamment Ciel Mes Bijoux, Mandale ou encore Explicit Silence. Des Art'nimations gratuites et culturelles seront organisées tout autour du festival en journée.

Pratique. Tarifs : 20€ la soirée en prévente, 44€ le forfait 3 jours.

Ecoutez Isiah programmateur de l'événement