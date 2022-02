Rouen : le pilote cause un accident et blesse un policier

Police secours patrouille boulevard de l'Europe à Rouen, dimanche 19 avril, en pleine nuit, lorsqu'elle voit passer un scooter qui accélère subitement. Les policiers décident alors de contrôler le pilote, qui monte jusqu'à 100km/h et franchit deux feux rouges, entre le boulevard de l'Europe et la rue d'Elbeuf.

Alors qu'un second véhicule de police s'est positionné en balisage sur la route, le conducteur panique, perd le contrôle de l'engin et vient s'encastrer à l'arrière de la voiture de police, avant de chuter. Une femme policier, qui était dans le véhicule au moment du choc, souffre de douleurs aux cervicales. Elle a été transportée à l'hôpital. Le mis en cause, lui, souffre d'une plaie au genou.

Ce ressortissant marocain de 21 ans, demeurant à Saint-Etienne-du-Rouvray, est en situation irrégulière. Il a expliqué aux policiers ne pas être titulaire du permis de conduire. Il a aussi avoué que le scooter lui avait été prêté par son cousin, et qu'il n'était donc pas assuré pour le conduire. Il a été placé en garde à vue.