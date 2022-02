Le Havre : deux jeunes escrocs interpellés

Les forces de l'ordre ont été alertées, samedi 18 avril, en fin de matinée, par le bureau de poste situé rue Aristide Briand au Havre. L'histoire commence lorsqu'une victime met en vente un ordinateur portable sur le site leboncoin. Les deux mis en cause se portent acquéreurs, feignent d'envoyer un chèque en paiement. La victime envoie le colis, mais le paiement ne vient pas, et elle ne parvient plus à joindre les acheteurs.

Elle prend alors contact avec le bureau de poste, qui alerte aussitôt les policiers. Le bureau de poste dans lequel doit arriver le colis est informé de la situation. Les deux individus se présentent et viennent retirer deux colis, le premier contenant l'ordinateur, un second contenant une PS3, en présentant une fausse pièce d'identité photographique sur leur smartphone.

Les deux jeunes, un homme de 30 ans et une femme de 19 ans, demeurant tous les deux au Havre, ont été interpellés pour escroquerie et usurpation d'identité et placés en garde à vue.