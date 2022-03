Radiohead offre une surprise à ses fans.

C'était ce week-end que le huitième album du groupe The King of Limbs est arrivé sur la toile. Il s'agit de l'événement musical du moment. Depuis quelques temps, le groupe britannique originaire d'Oxford passe en dehors des circuits commerciaux en vendant son album uniquement sur son site internet. Mais l'événement tient surtout à l'effet de surprise. Les fans ont pu découvrir les huit titres du nouvel opus vendredi, soit un jour avant la sortie officielle. Normalement, la sortie devait avoir lieu samedi, mais puisque tout était prêt sur le site, les membres du groupe ont décidé ensemble d'avancer la sortie d'un jour plutôt que d'attendre la date prévue. L'album est donc disponible en téléchargement à 7 euros pour la version MP3 et à 11 euros pour la version WAV depuis ce week-end. Une sortie physique est également prévue, mais pour cela, il faudra attendre le 28 mars prochain. Ci-dessous, découvrez le clip du single "Lotus Flower"

