Un pêcheur à pied porté disparu près de Blainville-sur-Mer

L'alerte a été donnée par l'épouse du pêcheur, dimanche 19 avril, vers 21h30, inquiète de ne pas voir son mari revenir. L'homme était pourtant parti depuis 15h00 pour pêcher dans le secteur de Blainville-sur-mer.



Le CROSS Jobourg a immédiatement déployé sur zone un important dispositif de recherches en mer, comprenant l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité Civile, deux vedettes de la SNSM basées à Blainville et Gouville-sur-Mer, et quatre patrouilles terrestres de la gendarmerie.

Deux hélicoptères



Vers 23h15, l'hélicoptère EC 225 de la Marine nationale a pris le relais du Dragon 50. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à 2h du matin.

Ce lundi, dès 7h00, nouvelle opération avec l'hélicoptère Dragon 50, ainsi que des bateaux des SNSM de Pirou, Blainville-sur-Mer et Carteret, et deux patrouilles terrestres de la gendarmerie et de la SNSM, en vain.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a décidé l'arrêt des recherches actives à 10h30.