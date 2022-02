Cette année, la suppression de la première tranche d'imposition devrait permettre à 6 millions de Français de payer moins d'impôts et à 3 millions de ne plus en payer du tout ! Comment savoir si vous êtes concernés ? Écoutez la réponse de Bernard Houteer, administrateur général des finances publiques de la région.

Impôt sur le revenu : 955,2 millions d'euros collectés en 2014 en Basse-Normandie

Côté calendrier, si vous déclarez par papier, vous avez jusqu'au 19 mai. Si c'est en ligne, les contribuables du Calvados ont jusqu'au 26 mai et ceux de la Manche et l'Orne jusqu'au 9 juin.

L'an dernier, la région comptabilisait 827 582 foyers fiscaux (384 617 dans le Calvados, 280 158 dans la Manche et 162 807 dans l'Orne) et 398 347 contribuables imposés (190 570 dans le Calvados, 133 435 dans la Manche et 74 342 dans l'Orne). L'impôt sur le revenu avait ainsi permis d'engendrer 955,2 millions d'euros (518,2 millions d'euros dans le Calvados, 286,6 millions d'euros dans la Manche et 150,4 millions d'euros dans l'Orne).

En 2014 en région, à peine 30% des déclarants avaient choisi l'option « En ligne », soit 115 927 personnes dans le Calvados, 82 849 dans la Manche et 43 056 dans l'Orne.