Les gendarmes se sont placés au rond-point d'Ecalles-Alix, sur la RD982 au niveau de Caudebec-en-Caux et sur la RD 982, au niveau de la commune de Saint-Arnoult.

328 automobilistes ont subi un dépistage d'alcoolémie et 13 dépistages se sont avérés positifs (pour six contraventions et neuf délits). Quatre autres infractions au code de la route ont été sanctionnées.