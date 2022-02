Rome (AFP). Aucun autre survivant retrouvé après le naufrage d'un chalutier chargé de migrants

Aucun autre survivant ou nouvelle victime n'ont été retrouvés après le naufrage d'un chalutier chargé de migrants au large de la Libye ce week-end, qui aurait fait des centaines de morts, ont indiqué lundi les garde-côtes italiens. "A 07H30 (05H30 GMT), le bilan de 24 morts et de 28 survivants est confirmé", ont idiqué les garde-côtes dans un communiqué. "Les recherches continuent mais malheureusement, aucun survivant n'a été retrouvé", a déclaré de son côté la porte-parole en Italie du HCR, Carlotta Sami, interrogée sur la télévision Rainews24. Un premier témoignage de survivants, recueilli par le Haut-commissariat des Nations unies aux réfugiés (HCR) a fait état de 700 personnes à bord de ce chalutier, qui a chaviré dans la nuit de samedi à dimanche à environ 70 milles (130 km) des côtes libyennes. Un second survivant a ensuite raconté aux enquêteurs, depuis l'hôpital de Catane où il a été transporté dimanche, que le chalutier transportait quelque 950 personnes dont une cinquantaine d'enfants et 200 femmes. Une fois les autres survivants arrivés, "nous allons recouper les témoignages et tâcher de savoir exactement combien ils étaient à bord", a indiqué Mme Sami, ajoutant que 950 personnes sur un bateau de 20 mètres de long, lui semblait excessif. "Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des centaines de victimes et que beaucoup ne seront jamais retrouvées", a-t-elle ajouté. Ce naufrage, qui fait suite à deux autres la semaine dernière ayant fait quelque 450 disparus, selon le récit de survivants, accentue encore la pression sur l'Europe, qui envisage de convoquer un sommet extraordinaire. Les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Luxembourg devaient discuter lundi à partir de 10H00 (08H00 GMT) des migrations et de la Libye, pays par où transitent la plupart de ceux qui se lancent dans une traversée au péril de leur vie.

