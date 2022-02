Aden (AFP). Yémen: la rébellion promet de résister face à l'agression de Ryad

Le chef de la rébellion chiite au Yémen, Abdel Malek al-Houthi, a assuré dimanche que son groupe résisterait face à l'"agression" de l'Arabie saoudite qui mène depuis plus de trois semaines des frappes aériennes contre ses hommes. Dans le même temps, le parti de l'ex-président yéménite Ali Abdallah Saleh, accusé de s'être allié à la rébellion, s'est félicité d'une récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sommant la rébellion de se retirer des larges zones qu'elle a conquises dans le pays. Cette prise de position suggérerait que l'ex homme fort du pays pourrait prendre ses distances avec ses alliés chiites. Le camp du président actuel Abd Rabbo Mansour Hadi, réfugié en Arabie saoudite, a en outre reçu le soutien dimanche soir du commandement militaire de la plus vaste province du pays, Hadramout (sud-est). Sur le terrain, des combats particulièrement meurtriers entre rebelles et partisans du président ont eu lieu dans quatre villes du sud du pays. Ces affrontements, ainsi que des raids aériens, ont fait 85 morts en moins de 24 heures, selon un bilan partiel. Les combats les plus sanglants se sont déroulés à Dhaleh, où 31 Houthis et 17 de leurs adversaires ont été tués, a indiqué à l'AFP un haut responsable provincial, précisant que les rebelles avaient aussi été visés par des frappes aériennes. D'autres affrontements ont eu lieu à Aden, deuxième ville du Yémen, et à Taëz, une autre grande ville du sud. - 'Agression sauvage' - Les rebelles sont arrivés à Taëz bien avant le début, le 26 mars, des frappes aériennes de la coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite, mais ils n'ont pas réussi à en prendre totalement le contrôle. Partis de leur fief de Saada (nord), les Houthis, soutenus par l'Iran, sont entrés dans la capitale Sanaa en septembre 2014. Ils y ont pris le pouvoir en janvier, avec la complicité de M. Saleh, avant de lancer en mars une offensive vers le sud. Cette avancée a provoqué l'intervention de la coalition arabe pour venir en aide aux partisans du président Hadi. "Notre peuple yéménite ne cédera jamais, il résiste" à "l'agression sauvage", a déclaré Abdel Malek al-Houthi, le jeune dirigeant de la rébellion, dans un discours télévisé. Il a promis de "résister à l'agression et à l'agresseur par tous les moyens et de mettre à profit toutes les options offertes", sans donner de précisions. Il s'en est également violemment pris au régime saoudien qui selon lui "n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires" du Yémen. Il a dans ce contexte rejeté la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qualifiée d'"injuste". Le Conseil de sécurité avait adopté mardi une résolution qui somme les rebelles de se retirer des zones conquises, et qui leur impose des sanctions dont un embargo sur les armes. Dans un communiqué publié à Sanaa, le Congrès populaire général (CPG) de M. Saleh a dit en revanche "soutenir l'appel du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon à un cessez-le-feu".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire