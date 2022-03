Caen a manqué de réalisme offensif

Au delà des deux buts encaissés, sur les rares actions nordistes d'ailleurs, c'est le manque de réalisme offensif qui est à pointer du doit.

Déjà à 1-0, Benjamin Nivet manquait l'immanquable en expédiant un ballon au dessus de la cage de Nicolas Penneteau seul face au meneur de jeu caennais. Deux autres ratés de Youssef El Arabi qui a pourtant amené beaucoup de percussion après son entrée en jeu, et un autre échec de Sambou Yatabaré en toute fin de match ont privé le SMC d'une victoire qui lui tendait les bras. Le coach malherbiste ne pouvait dès lors qu'être déçu du manque d'efficacité de ses joueurs sur le plan offensif.

La soirée est d'autant plus difficile à digérer qu'après la blessure de Grégory Proment vendredi soir, c'était hier au tour de Romain Hamouma, très en jambes ces temps-ci, de ressentir une violente douleur derrière la cuisse. Bilan : élongation et 15 jours de repos. Et Franck Dumas de se retrouver désolé de perdre des joueurs...

Dans une semaine à Monaco, Caen sera obligé de courir après ses deux points perdus hier soir. Dommage, le bon bol d'air n'aurait pas été de trop à l'heure où l'infirmerie se remplit. A l'heure surtout où Caen court après son maintien.