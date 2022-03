Caen - Valenciennes (2-2) : Caen se tire une balle dans le pied

Le fil du match à retrouver sur ce lien.

Plus le temps passe et plus le Stade Malherbe Caen semble retenir ses erreurs passées. Plutôt que de chercher à faire le jeu à domicile face à des adversaires qui comme eux luttent pour leur survie en Ligue 1, les joueurs de Franck Dumas avaient décidé de prendre leur temps. Les débats étaient alors équilibrés, les Valenciennois attendant le moindre contre pour créer le danger dans le camp adverse.

Rares furent les occasions à se mettre sous la dent en début de match, les Caennais parvenant souvent à déborder, mais sans jamais réussir à envoyer le ballon devant la cage nordiste. Les nombreux corners obtenus étaient à chaque fois mal exécutés, et les Bas-Normands regagnaient les vestiaires avec un goût d'inachevé.

Trop d'occasions manquées

Après la pause, les Caennais se positionnaient tout de suite dans le camp nordiste, comme pour repartir sur de bonnes bases. Romain Hamouma trouvait alors parfaitement Romain Inez collé à la ligne de touche. Le latéral droit adressait un centre parfait au premier poteau que Benjamin Nivet avait l'intelligence de couper pour expédier le ballon au fond des filets de Nicolas Penneteau (0-1, 47').

Contents de mener au score, les Caennais laissaient la maîtrise du cuir aux Valenciennois, obligés de courir après le score. Les Bas-Normands opéraient alors en contre comme ils le font si bien d'habitude loin de leurs bases. Sur l'une de ces incursions, Youssef El Arabi fraîchement entré en jeu à la place de Romain Hamouma sorti sur blessure, perforait l'axe de la défense nordiste. Suite à un contre favorable, Benjamin Nivet se retrouvait totalement seul face au portier valenciennois. Le meneur de jeu caennais manquait l'immanquable en envoyant le ballon au dessus de la barre (64').

Dans la minute qui suivi, Youssef El arabi fixait parfaitement la défense obligée de monter sur lui, avant de servir Sambou Yatabaré bien lancé. Le milieu caennais décochait une frappe surpuissante qui s'en alla taper le poteau droit de Nicolas Penneteau avant de finir au fond des filets (2-0, 65').

Les Caennais géraient alors tranquillement leur avantage. Franck Dumas en profitaient même pour offrir du temps de jeu au jeune Thibault Moulin et à Benjamin Morel qui faisait alors son baptême du feu avec la Ligue 1. Mais à trop reculer, Malherbe offrait de bonnes brèches aux Nordistes qui sur une action confuse réduisait le score par Pujol (2-1, 80'). Pire, les Nordistes parvenaient même à réduire le score sur un but de Steven Langil, après une boulette de Grégory Tafforeau. L'opération est d'autant plus dommageable que les Caennais ont raté de nombreuses occasions en fin de match. Peut-être ont-ils encore appris quelque chose ce soir.





La feuille de match

CAEN-VALENCIENNES : 2-2 (0-0)

Samedi 19 février, 24e journée de Ligue 1

13 648 spectateurs

Buts : Nivet (47'), Yatabaré (65') pour Caen, Pujol (80') et Langil (88') pour Valenciennes

Cartons jaunes : Inez (6'), Tafforeau (10'), Morel (82') pour Caen, Mater (12') et Bisevac (82') pour Valenciennes

Caen : Thébaux - Tafforeau, Heurtaux, Leca, Inez - Seube (Moulin, 71'), Yatabaré, Nivet, Hamouma (El Arabi, 57'), Mollo (Morel, 77') - Traoré

Valenciennes : Penneteau - Mater, Bisevac, Angoua, Ducourtioux - Saez (Langil, 61'), Bong (Cohade, 55'), Gomis, Danic, Dossevi (Samassa, 71') - Pujol