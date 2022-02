Hockey Féminin: l'équipe de France obtient la médaille de bronze !

Et pourtant, le sort du match aurait pu être bien différent. En effet, si le début de match est équilibré, les Danoises vont profiter d’un double avantage numérique pour ouvrir la marque à 5 contre 3 puis 30 secondes plus tard à 5 contre 4.

Ce n’est qu’en toute fin de tiers que les Françaises vont parvenir à réduire la marque par Anouck Bouché qui loge le palet sous la barre après une bonne récupération de Soline Fohrer 2-1.

Ce n’est qu’après la mi-match que les tricolores parviennent à égaliser dans cette partie après un tir de la bleue dévié par Soline Forher 2-2.

Dans le dernier tiers temps, les joueuses de Grégory Tarlé prennent le dessus sur leur adversaire et se procurent plusieurs occasions. Les supporters de l’Ile Lacroix poussent les bleues et finissent par exulter à 4 minutes du terme de la rencontre sur le but de la victoire inscrit par Lea Villiot.

Les Françaises obtiennent donc la médaille de bronze dans ce championnat du Monde, un résultat historique pour l’équipe de France.

Vincent Peltier (coach assistant) : « c’est une énorme satisfaction surtout avec le scenario du match. L’objectif était de faire mieux que l’an passé, ça a été difficile à aller chercher mais c’est très satisfaisant ».

Gregory tarle (coach): « Le championnat est une étape, on a atteint notre objectif mais on ne s’arrêtera pas là. On a le sentiment que l’équipe a passé un cap et il n’y a qu’une seule vérité, c’est le résultat sportif, c’est une grande satisfaction pour toutes les joueuses et le satff ce soir.

C’est l’image d’une équipe qui ne lâche pas, qui travaille jusqu’au bout, on l’a vu contre la Norvège, contre l’Autriche même si ça n’a pas payé mais ce soir ça a payé. Notre objectif maintenant est de progresser au classement mondial ».

Gwendoline Gendarme (défenseuse): « On a attendu ce moment là depuis longtemps, cela fait pas mal de temps qu’on travaille, c’est notre meilleure performance aujourd’hui, on est fière de ce qu’on a fait aujourd’hui ».

Caroline Baldin (gardienne) : « On a prouvé dès le premier match qu’on avait beaucoup de caractère, on se devait de venir chercher ce match là, on en était capable et on l’a fait c’est génial. Cela confirme notre montée en puissance, le travail qu’on fait depuis quelques années commence à porter ses fruits et on ne va pas s’arrêter là ».