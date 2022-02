Kaboul (AFP). Afghanistan: le groupe Etat Islamique revendique l'attentat de Jalalabad (président)

Le groupe Etat Islamique (EI) a revendiqué l'attentat-suicide qui a fait au moins 33 morts et plus de 100 blessés samedi à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, a annoncé le président Ashraf Ghani, un attentat qui, s'il était confirmé, serait le premier commis par l'EI dans ce pays. "Qui a revendiqué cet attentat épouvantable dans le Nangarhar aujourd'hui ? Les Talibans n'ont pas revendiqué cet attentat, Daesh (EI) a revendiqué cet attentat", a déclaré le président Ghani, tandis qu'une personne se présentant comme un porte-parole de l'EI revendiquait l'attaque par téléphone à l'AFP et sur un site internet sans que l'on puisse vérifier l'authenticité de cette revendication.

