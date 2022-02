Calais (AFP). L'élégance en dentelle selon Balenciaga à la Cité de la mode de Calais

Une facette méconnue du célèbre créateur de mode Cristobal Balenciaga est présentée du 18 avril au 31 août à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais: son amour pour la dentelle, des tenues légères de cocktail aux robes de soirée épanouies. Robes longues, mi-longues, de grand soir, boléros, gants, l'exposition nommée "Balenciaga, magicien de la dentelle" aborde en 75 tenues la diversité du travail en dentelle du maître espagnol, des années 30 à 1967. "Son amour de la dentelle lui vient de ses origines espagnoles, Espagne où elle était extraordinairement portée", particulièrement dans les années 20, explique à l'AFP Catherine Join-Diéterle, commissaire de l'exposition, sur laquelle elle a travaillé plus de deux ans et demi. Balenciaga est frappé par les femmes représentées dans les toiles de Francisco de Goya au 18e siècle, vêtues de dentelles avec parfois en rose un ruban en guise de ceinture ou un corselet. Plusieurs robes de l'exposition sont l'illustration de ce goût pour le mariage saisissant du rose et de la dentelle, blanche ou noire. Dont une impressionnante robe longue noire au "tube" (voile) recouvrant gracieusement les épaules, et barrée par deux rubans roses, l'un à la taille, l'autre aux hanches, tout en souveraineté gracieuse, mais sans solennité aucune. - Effet flottant - La dentelle est également pour Balenciaga l'occasion de jouer avec la transparence contre la peau et les couleurs, alors que le créateur est connu pour son usage du noir. Ainsi cette robe brun clair cousue de multiples fleurs de dentelle rose pâle, bleu fané, rouge vif et gris anthracite, fait un effet revitalisant après la galerie de robes d'un noir obsédant. "Une femme avec de la dentelle est tout de suite féminine et élégante, mais en plus Balenciaga l'a utilisée d'une façon différente", affirme Mme Join-Diéterle. Ainsi, brisant l'image d'une dentelle exigeant l'extraordinaire, Balenciaga prend une robe de cérémonie au tissu presque quelconque, la parsème de petits bouquets dentelés, et y fait des plis qu'il coud seulement sur leur partie basse pour un effet flottant qui donne du volume. L'étourdissement guette le visiteur au cours de ce lèche-vitrine de luxe, richement commenté dans des panneaux à thèmes et des pancartes individualisées pour chaque robe. Il peut dans un recoin du parcours toucher la beauté du doigt, au sens propre, en ouvrant des trappes cachant les dentelles finement brodées selon la conception Balenciaga. Le caractère exceptionnel de l'exposition tient dans la densité de son contenu. La commissaire, Mme Join-Diéterle, "a été longtemps la directrice du Palais Galliera, le fameux musée de la mode de la Ville de Paris, et on a bénéficié de ses connexions et de son savoir-faire en termes de recherche", souligne Anne-Claire Laronde, la directrice de la Cité internationale de la dentelle et de la mode. L'organisation d'un tel événement constituait une évidence à Calais dont la dentelle, mécaniquement tissée au moyen d'impressionnantes machines abattant en une heure l'équivalent de 80.000 heures de travail à la main, était et reste très recherchée dans le monde notamment par les ateliers de Balenciaga.

