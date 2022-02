Jalalabad (Afghanistan) (AFP). Afghanistan: 33 morts, plus de 100 blessés à Jalalabad

Au moins 33 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées samedi dans un attentat-suicide à l'extérieur d'une banque à Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan, a annoncé un responsable de l'hôpital local. "Les corps de 33 personnes et plus de 100 blessés ont été amenés à l'hôpital", a indiqué à l'AFP le Dr Najeebullah Kamawal, chef de l'hôpital de la province de Nangarhar -- dont Jalalabad est la capitale -- actualisant un précédent bilan de 22 morts et 50 blessés communiqué par la police provinciale.

