Nantes (AFP). Ligue 1: L'OM rate le podium, battu par un Nantes héroïque

Marseille n'a pas réussi à reprendre la troisième place au classement, en ouverture de la 33e journée de Ligue 1, battu (1-0) vendredi par un Nantes héroïque. L'OM était venu sur les bords de l'Erdre reprendre, au moins provisoirement, cette troisième place. Mais que peut espérer une équipe qui ne frappe qu'une demi-douzaine de fois au but en 90 minutes, avec un premier tir cadré à dix minutes de la fin? Les Marseillais ont été battus à l'envie par des Nantais qui ont réussi leur match le plus abouti de la saison en Ligue 1, à l'égal de leur exploit contre Lyon en Coupe de la Ligue (3-2). Marseille reste coincé à la 4e place avec 57 points et pourrait voir Monaco prendre 4 points d'avance s'il bat Rennes samedi. Saint-Étienne (56) et même Bordeaux (54, mais avec une différence de buts nettement moins bonne) pourraient même menacer voire dépasser les Phocéens. Certes, Rémy Riou a dû repousser magnifiquement sur la barre une tête de Rod Fanni sur un corner dans les arrêts de jeu, mais Nantes - qui a quasiment assuré son maintien avec 43 points - n'a pas volé son succès. Marseille lui a même offert le bâton pour se faire battre sur une passe ratée de Fanni pour Steve Mandanda, qui a glissé, ce qui a permis à Serge Gakpé, en embuscade, de glisser le ballon dans le but du plat du pied (1-0, 20e). Ce but est venu couronner 20 premières minutes, et même une première période pleine d'envie des Canaris, qui ont imposé un pressing effréné aux Marseillais, pris à leur propre jeu. L'OM a eu beaucoup de mal à trouver une réponse tactique au pari tenté par Michel Der Zakarian, qui avait disposé son onze de départ en 4-4-2 avec un milieu en losange et Gakpé-Johan Audel en attaque. Marseille s'est tout de même créé deux occasions nettes dans les 45 premières minutes. D'abord par Michy Batshuayi, dont la reprise, sur un centre à ras de terre repoussé dans l'axe par Rémy Riou, s'est envolée (29e), puis par Romain Alessandrini, lancé par Jérémy Morel dans le dos de la défense, qui a contrôlé de la poitrine et trompé Riou, mais dont le ballon est passé d'un rien à l'extérieur du poteau gauche (45e). Marcelo Bielsa a tenté le tout pour le tout en lançant Florian Thauvin et Lucas Ocampos en tout début de seconde période, à la place de Batshuayi et Gianni Imbula. Mais si le contrôle du ballon par l'OM s'est fait de plus en plus hégémonique, la baisse d'intensité physique côté nantais aidant, ses actions n'ont pas été plus nombreuses pour autant. C'est même Nantes qui aurait pu doubler la mise en contre sur une frappe de Veretout bien bloquée par Mandanda (58e) ou par un plat du pied gauche de Lucas Deaux, que le portier international était tout content de voir raser son poteau, une minute plus tard. Poussé par ses 36.000 spectateurs, record de la saison, Nantes a fait le dos rond dans les vingt dernières minutes, sans céder. Marseille, pour qui la qualification en Ligue des Champions est un impératif financier critique, va connaître des semaines très agitées, à regarder devant et derrière lui. Résultats de la 33e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nantes - Marseille 1 - 0 samedi

