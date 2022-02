Manche : les routes sous surveillance ce week-end

Les vacances de printemps se poursuivent pour la Basse-Normandie , Bretagne et Pays-de-la-Loire, et elles débutent pour la région parisienne.

Les routes seront chargées ce week-end. Dans la Manche, les contrôles seront nombreux jusqu’à lundi matin, contre l’insécurité routière : vitesses excessives, alcool, stupéfiants et utilisation du portable au volant.

Dès ce vendredi après-midi, 25 gendarmes et policiers se sont installés sur la RN 174, au niveau de Saint-Lô, pour une vaste opération de contrôles.

Au premier quart d’heure, deux automobilistes ont été flashés et interceptés à 160 et 155 km/h et 157 km/h pour un jeune conducteur au lieu de 110.

Ecoutez le capitaine Laurent Frutos commandant l'Escadron Départemental de Sécurité Routière.

Dans la Manche, 33 personnes sont décédées sur les routes de la Manche l’année passée, déjà 5 depuis le début de cette année.

Ecoutez Pierre Marchand-Lacour le directeur de cabinet du préfet de la Manche.





Les contrôles se poursuiveront donc tout au long de ce week-end sur l'ensemble du réseau routier de la Manche.

le bilan des contrôles routiers de ce vendredi après-midi sur la RN 174 au niveau de Saint-Lô :

24 infractions à la vitesse et 25 autres infractions relevées, en 3 heures.



Pour la police :

- 14 excès de vitesse, dont une contravention de 5° classe avec retrait du permis de conduire (jeune conducteur contrôlé

à 157/100).

- 1 défaut de contrôle technique

- 1 non déclaration de changement de domicile sur certificat d'immatriculation

- 1 circulation sur la voie de gauche

- 1 défaut de plaque d'immatriculation sur remorque

- 2 non présentation de pièces

Pour la gendarmerie :

- 10 excès de vitesse

- 12 défauts de contrôle technique

- 5 usages de téléphone au volant

- 1 transport d'enfant sans dispositif adapté,

- 1 non présentation de pièces.