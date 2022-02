Paris (AFP). Les écrans boursiers de Bloomberg affectés par une panne dans le monde

Les écrans boursiers de Bloomberg sont affectés par un "problème mondial de réseau", les rendant inutilisables, a-t-on appris auprès du service technique du fournisseur de données financières. "Nos équipes réseaux tentent de résoudre le problème", a indiqué un représentant de l'entreprise, en précisant qu'il ne connaissait pas l'origine de la panne. "Je suis moi-même incapable de me connecter au terminal", a confirmé à l'AFP une employée de Bloomberg. "Les choses devraient rapidement revenir à la normale", a-t-elle ajouté. Les terminaux de Bloomberg, qui relaient les cotations des places financières du monde entier, constituent des instruments de travail essentiels dans les salles de marché. Les pannes sont extrêmement rares. Ce problème technique "est très gênant pour tout le monde", reconnaîssait ainsi René Defossez, stratégiste obligataire de Natixis basé à Londres, qui élabore notamment quotidiennement des modèles lui permettant de formuler ses conseils et prévisions. Or "ils fonctionnent avec les données Bloomberg et ça, c'est un véritable problème".

