Une maison soufflée à Saint-Lô

L'habitation, en rez-de-chaussée, a été complètement détruite par l'explosion dûe au gaz. Les secours sont intervenus vers 9h sur les lieux, et étaient encore sur place à 11h.



La seule résidente des lieux, une femme âgée de 64 ans, a été grièvement brûlée dans l'accident, et transportée par les sapeurs-pompiers et une équipe médicale vers l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Ses jours ne sont pas en danger.



Les causes de l'explosion sont pour le moment inconnues et une enquête va être ouverte.





