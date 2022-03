Bergmann Fashion fait le buzz sur la toile.

Des clics et des clics dans notre région (mais pas seulement) grace au clip d'une de leur création : leur titre "Canisy". Il est sorti il y a déjà longtemps, mais il fait toujours autant sourire les internautes. Un morceau hommage à cette commune bien connue des membres du groupe, puisqu'ils sont originaires de Saint-Gilles. Ci-dessous un petit extrait de ce titre ainsi que de leur dernier titre « L'eau de Cologne ».

Le groupe Bergmann Fashion est composé de Nico, Aurélien, Cyril, Olivier, Greg, Charly et Romain. Depuis plusieurs années, ils enchainent concerts et festivals, et seront ce soir à la télévision sur la chaine TF6 à 20h40 dans l'émission 100% Phénomènes. Un programme de jeu où 18 candidats, répartis en 6 catégories, concourent pour décrocher le titre de «Phénomène du moment».